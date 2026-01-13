KGF Başkanı Özegen, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
KGF Başkanı Özegen, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

13.01.2026 09:23
KGF Başkanı Erdoğan Özegen, AA'nın 2025'e damga vuran fotoğraflarını inceledi ve oy verdi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özegen, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmet Jihad İbrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Özegen, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı karesine oy verdi.

Özegen, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı fotoğrafını tercih etti.

"Bu kareler hiçbir zaman insanlığın hafızasından silinmeyecek"

KGF Başkanı Özegen, AA'nın çok kıymetli bir çalışma yaptığını belirterek, "Bu yılki çalışmada gördüğüm en dramatik şey Gazze'de yaşanan insanlık dramı. Gerçekten çaresizliği, insanların vahşiliğini ve acımasızlığını, insanlığın tamamen dibe vurduğunu gördük. İnsan hakları, insanca yaşama, barış, özgürlük ve demokrasi, artık insanların bunların hiçbirini değer olarak taşımadığı, ruhların ve vicdanların karardığı, hatta öldüğü kareleri burada gördük." dedi.

Fotoğrafların tarihi önemine dikkati çeken Özegen, şunları kaydetti:

"Bu kareler hiçbir zaman insanlığın hafızasından silinmeyecek, aynı karelerin yaşanmaması için tarih ve hafıza oluşturacak. Bu kareleri zihnimize, hafızamıza iyi kazıyıp gelecek nesillere daha yaşanabilir, insani ölçülerin ön plana çıktığı, ahlak ve medeniyet mefkuresinin temel alındığı, Yaradan'ın yaratılış gayesinde insanlara verdiği hakkın her şeyin üstünde tutulduğu bir dünya diliyorum."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Erdoğan Özegen, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
