KGY Cemiyeti'nden Başkan Yıldırım'a Plaket - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti), 3. Lige yükselen Kahta02 Spor Kulübü Başkanı Musa Yıldırım'a başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti, bu sezon elde ettiği başarı ile BAL liginden 3. lige yükselen Kahta02 Spor adına Kulüp Başkanı Musa Yıldırım'a plaket takdim etti. Kahta tarihinde ilk defa bir futbol takımının 3. Lige yükseldiğini ifade eden Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, "Bu zorlu görevi devraldığınızdan bu yana gerek şahsınız gerekse de yönetiminiz ve ekibinizle taraftarların ve futbol severlerin ilham kaynağı oldunuz. Kurumsal kimlik ilkesini öne koyarak Kahta02 Spor'a kurumsal bir kimlik kazandırdınız. Kahta, ilk defa profesyonel futbol ile tanıştı. Biz de bu gün Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti olarak arkadaşlarımızla özverili çalışmalarınızdan ve başarılarınızdan ötürü teşekkür etmek ve bu plaketi takdim etmek istedik" dedi.

Plaket dolayısıyla heyete teşekkür eden Kahta02 Spor Başkanı Musa Yıldırım ise, plaketi gençler adına aldığını ifade ederek, büyük onur duyduğunu belirtti.

Düzenlenen plaket törenine Kahta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Başkan Yardımcısı Ziya Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Türkoğlu ve Osman Gündüz katıldı. - ADIYAMAN