KHK ile kadroya geçen çalışanlar kaybettikleri hakları geri istiyor - Son Dakika

KHK ile kadroya geçen çalışanlar kaybettikleri hakları geri istiyor

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumlarında taşeron sistemden kadroya geçen çalışanlar ile bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı.

KHK ile kadroya geçen çalışanlar kaybettikleri hakları geri istiyor, System.String[]

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumlarında taşeron sistemden kadroya geçen çalışanlar ile bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı. TES-İŞ Aydın İl Binası'nın toplantı salonunda gerçekleştirilen oturumda çalışanlar hak kayıplarının önlenmesini isteyerek, TES-İŞ sendikasının imzalamış olduğu toplu iş sözleşmesinden faydalanmak istediklerini belirttiler.

696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin uzun zamandır beklediği Toplu İş Sözleşmesi ile alakalı bilgi veren TES-İŞ Sendikası Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın, "Sendika olarak amacımız toplu iş sözleşmelerimizi son ana kadar masa da hoşgörü ortamında bitirebilmektir. Çalışanlarımızın tek isteği emeklerinin karşılığıdır" dedi.

TES-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcıları, Sedat Çokol, Fatih Tülek ve Nakif Yılmaz'ın katılımı ile sendikanın Aydın İl Binası'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan TES-İŞ Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın, "Sadece Aydın'da yaklaşık 400, ülke genelinde ise yaklaşık 6 bin 200 kişinin ekonomik ve sosyal hakları için mücadele ediyoruz" dedi.

2018 yılı Nisan ayında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumlarında taşeron sistemden kadroya geçen çalışanların bu süreçte kaybettiği ekonomik ve sosyal haklar nedeniyle 2,5 yıldır zor günler yaşadığını ve bu sorunun çözümü için mücadele verdiklerini belirten TES-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nakif Yılmaz, "Yasanın bizlere tanıdığı tüm alternatifleri de kullanıp çalışanlarımızın bu sıkıntısını masada çözmek en büyük arzumuz. Ancak sıkıntıların devam etmesi durumunda alternatif yollara başvuracağımızın da bilinmesini istiyoruz. Maalesef 2.5 yıl önce yaklaşık 6 bin 200 çalışanımız kadroya alınırken bir çok hakkını kaybetti. 01 Kasım 2020'den itibaren 375 sayılı KHK'nın geçici 23. Maddesine göre kadrolarına geçiş yapan çalışanların toplu iş sözleşmesinden faydalanmasını ve yaşadıkları ekonomik ve sosyal sıkıntıların sona ermesini istiyoruz" dedi.

Katılımcıların sorularının de cevaplandırıldığı toplantıda kadroya geçen çalışanlar sendika temsilcilerine teşekkür ettiler. Bir süre sonra basına kapalı olarak devam eden toplantıda sendika ve çalışanlar önümüzdeki süreçte görüşmelerin neticesine göre izleyecekleri yol takvimi konusunda görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. - AYDIN

KHK ile kadroya geçen çalışanlar kaybettikleri hakları geri istiyor
KHK ile kadroya geçen çalışanlar kaybettikleri hakları geri istiyor
KHK ile kadroya geçen çalışanlar kaybettikleri hakları geri istiyor
KHK ile kadroya geçen çalışanlar kaybettikleri hakları geri istiyor
KHK ile kadroya geçen çalışanlar kaybettikleri hakları geri istiyor
KHK ile kadroya geçen çalışanlar kaybettikleri hakları geri istiyor

Kanun Hükmünde Kararname, Taşeron, Aydın, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KHK ile kadroya geçen çalışanlar kaybettikleri hakları geri istiyor - Son Dakika

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