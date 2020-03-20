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KHK'lı korona uzmanı Doçent Ulaşlı: Aşının Türkiye'de bulunabileceğine inanıyorum, göreve hazırım
6 saat önce
Genetik Doçenti Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı. Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü’ndeyken ihraç edilen Ulaşlı, yürütülen çalışmalara katkı sunmak istiyor
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:58
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