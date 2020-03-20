KHK'lı korona uzmanı Doçent Ulaşlı: Aşının Türkiye'de bulunabileceğine inanıyorum, göreve hazırım

Genetik uzmanı Doçent Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı.



Sonra koronavirüs ile ilgili yürüttüğü bilimsel çalışmalarına Türkiye'de, Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü'nde devam etme kararı aldı.