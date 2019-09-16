KHK'lı Yıldırım Ak Parti binası önündeki eyleminde gözaltına alındı
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677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nden ihraç edilen Cemal Yıldırım'ın Ak Parti Ankara İl Binası önündeki oturma eylemi gözaltı ile sonuçlandı.
677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nden ihraç edilen Cemal Yıldırım'ın Ak Parti Ankara İl Binası önündeki oturma eylemi gözaltı ile sonuçlandı. Yıldırım gözaltı sonrası yaptığı açıklamada eylemlerine devam edeceğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:27
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