Son Dakika Haberleri: KHK'lı Yıldırım Ak Parti binası önündeki eyleminde gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Haber

KHK'lı Yıldırım Ak Parti binası önündeki eyleminde gözaltına alındı

40 dakika önce

677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nden ihraç edilen Cemal Yıldırım'ın Ak Parti Ankara İl Binası önündeki oturma eylemi gözaltı ile sonuçlandı.

677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nden ihraç edilen Cemal Yıldırım'ın Ak Parti Ankara İl Binası önündeki oturma eylemi gözaltı ile sonuçlandı. Yıldırım gözaltı sonrası yaptığı açıklamada eylemlerine devam edeceğini dile getirdi.

KHK'lı Yıldırım Ak Parti binası önündeki eyleminde gözaltına alındı

Maliye Bakanlığı, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Turan'dan kurulması beklenen yeni partiyle ilgili açıklama: Şans vermiyorum
Binali Yıldırım, Davutoğlu'nun istifa açıklamasını izlerken görüntülendi Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı Suriye hükümeti SDG'yi ilk kez bölücü terörist milisler olarak niteledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 21:07:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KHK'lı Yıldırım Ak Parti binası önündeki eyleminde gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]