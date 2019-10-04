'KHK'lılar Büyük Buluşması' etkinliği valilik tarafından yasaklandı

Olağanüstü Hal uygulaması çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen kamu çalışanlarının 5-6 Ekim tarihlerinde başkent Ankara'da yapmayı planladığı etkinlik valilik tarafından iptal edildi.



"KHK'lılar Büyük Buluşması" adındaki etkinlikte, KHK'lıların hukuki açıdan problemleri ve kararnamelerin kişilerde neden olduğu psikolojik ve ekonomik sorunları mercek altına alınacak, "öteki olmak", Hukuk Masası", "Serbest Kürsü", "Örgütle Direnmek", "Hukukla Direnmek" gibi başlıklarla çeşitli oturumların yapılması planlanıyordu.