Kibar Holding, Assan Gıda'nın Kraft Heinz'a satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı

Kibar Holding, ketçap, mayonez ve sos üreticisi gıda şirketi Assan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin (Assan Gıda) The Kraft Heinz'a (Kraft Heinz) satışı için hisse devir sözleşmesini imzaladı.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Assan Gıda, Rekabet Kurumu onaylarının alınması ve diğer ön koşulların sağlanmasının ardından, Susurluk ve İzmir tesislerindeki faaliyetlerine Kraft Heinz'in bünyesinde devam edecek.

Kibar Holding, dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Kraft Heinz ile iştiraki olan ketçap, mayonez ve sos üreticisi Assan Gıda'daki hisselerinin devredilmesine ilişkin bir hisse satış sözleşmesi imzaladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar şunları kaydetti:

" Karacabey'de Assan Gıda'yı kurduğumuz 1998 yılından bu yana, bölgeye, tesislerimize ve insan kaynağımıza sektörün lideri olma hedefiyle aralıksız yatırım yaptık. Çiftçilerimiz, tedarikçilerimiz, dağıtım ağımız ve müşterilerimizle karşılıklı güven, verimlilik ve kalite odaklı uzun dönemli iş birlikleri kurduk.

Assan Gıda, yenilikçi ve sürekli zenginleşen ürün gamıyla hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda sağladığı müşteri memnuniyeti ile sektöre sürdürülebilir büyüme açısından örnek oldu. Bu başarıların, Kraft Heinz gibi küresel bir liderin çatısı altında artarak devam edeceğine inanıyorum. Rekabetçi, katma değer yaratan ve verimli bir operasyonun sağladığı güven ve cazibe ile, Kraft Heinz'in Türkiye'de uzun vadeli yatırım planlarını hayata geçirmesine güçlü bir platform sağlamak ve böyle nitelikli doğrudan yabancı yatırımları Türkiye'ye kazandırmaktan gurur duyuyoruz."

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ise konuya ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Kibar Grubu olarak 20'yi aşkın grup şirketimizde 9 sektörde faaliyet gösteriyoruz. 5 bin kişilik büyük bir aileden oluşan Grubumuzun yarım asra dayanan derin tecrübesi ve köklü yapısını koruyarak, iş portföyümüz ile ilgili önemli kararlar alıyoruz. Gıda sektöründe büyük başarılara imza atan, ülkemizin ilk sos ihracatını yaparak yurtdışı pazarlarda da adından söz ettiren grup şirketimiz Assan Gıda'yı bu alanda küresel ölçekte en güçlü oyunculardan birine devrediyoruz.

Bu işlem, Kibar Holding'in ileri teknoloji alanlarında, büyük ölçekli ve yüksek katma değerli yatırım ve iş birliklerine yönelik yeni girişimlerinde odaklanma ve kaynak yaratma açısından önemli adımlardan bir tanesidir. İşlemin, taraflar için hayırlı olmasını diliyorum."