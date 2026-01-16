Kibar, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Kibar, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kibar, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
16.01.2026 12:16
Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında 6 kategoride fotoğraf seçti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Kibar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğraflarını seçen Kibar, "Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafına oy verdi.

Kibar, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve avcı", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini tercih etti.

Prof. Dr. Kibar, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Rana Kibar, Rektör, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

