Kıblesi yanlış cami 64 yıl sonra yıkıldı - Son Dakika

Kıblesi yanlış cami 64 yıl sonra yıkıldı

Samsun'da kıblesi 18 derece yanlış olan caminin yıkım çalışmalarına başlandı.

Samsun'da kıblesi 18 derece yanlış olan caminin yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmalarının ardından aynı bölgeye büyük ve kıblesi doğru bir cami yapılacak.

New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü


Samsun'un Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Yeni Cami'nin, kadın-erkek lavabosunun olmamasından, yetersiz gelmesinden ve kıblesinin 18 derece yanlış olmasından kaynaklı yıkımına karar verildi. Yeni Cami Derneği Başkanı Mehmet Ali Körpe, birkaç yıl önce camide yapılan incelemeler sonucunda caminin kıblesinin yanlış olduğunun tespit edildiğini belirtti. Körpe, derneğin aylar süren çalışmalarının ardından hayırsever iş adamlarının ve cami cemaatinin desteğiyle, kıblesi yanlış olan caminin yıkılarak yenisinin yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.


64 yıl sonra yıkıldı


'Yanlış kıbleli cami' söylentilerinden dolayı ibadet için camiye gelen cemaatin rahatsızlık duyduğunu kaydeden Başkan Körpe, uzun çalışmalar sonucunda caminin yıkım kararının çıktığını dile getirdi. 1956 yılında yapılan caminin 2020 yılında yeterli hizmeti veremediğini anlatan Körpe, "Bu camiyi yıkıp yeniden inşa etmek için mücadelemizi veriyoruz. Camimizin bay ve bayan lavabosu, bayan namaz kılma yeri yoktu. Bunun yanında kıblesinde 18 derece kayıp olan camimizi yenileme çalışmalarına başladık. Camimizin inşaatına hayırsever iş adamları ve cemaatimiz yardımcı olacaktır. Bizler de cami derneği olarak bu girişime öncülük ediyoruz. Daha kaliteli, daha iyi hizmet verebilecek, bay ve bayan lavabosu bulunan yeni bir ibadet alanı inşa edeceğiz inşallah. Bu vesileyle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Caminin yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra yerine 1750 kişinin ibadet edebileceği büyük ve kıblesi doğru bir cami inşa edilecek. - SAMSUN

Çay Mahallesi, Samsun, Terme, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kıblesi yanlış cami 64 yıl sonra yıkıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:47 Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:08 Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
15:47
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik
15:08
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
11:18
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
11:18
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
10:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 16:16:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıblesi yanlış cami 64 yıl sonra yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]