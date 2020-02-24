Kıbrıs gazileri, anılarını minik öğrencilerle paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazileri, anılarını minik öğrencilerle paylaştı - Son Dakika

Kıbrıs gazileri, anılarını minik öğrencilerle paylaştı

6 saat önce

SİVAS'ta yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri Mehmet Bölükbaşı (67) ve Nebi Karademir (67), 'Bugünüm Geçmişimle Buluşuyor' projesi kapsamında Fevzipaşa İlokulu 2-C sınıfı öğrencileri ile bir araya gelerek anılarını paylaştı.

Kıbrıs gazileri, anılarını minik öğrencilerle paylaştı, System.String[]

SİVAS'ta yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri Mehmet Bölükbaşı (67) ve Nebi Karademir (67), 'Bugünüm Geçmişimle Buluşuyor' projesi kapsamında Fevzipaşa İlokulu 2-C sınıfı öğrencileri ile bir araya gelerek anılarını paylaştı.

Fevzipaşa İlokulu'nda 'Bugünüm Geçmişimle Buluşuyor' adlı proje başlatıldı. Öğrencilerin geçmiş dönemlerde yaşanan sorun ve sıkıntıları anlaması amacıyla başlatılan proje kapsamında 2-C sınıfı öğrencileri Kıbrıs gazileri ile buluştu. Kıbrız gazileri Mehmet Bölükbaşı ve Nebi Karademir, harekat sırasında yaşadığı zorluklar ve anıları anlattı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Bölükbaşı, "1973 Yılında askere gittim. 1974 yılının Temmuz ayında Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Minik öğrencilerimizin soruları beni çok duygulandırdı. Çok güzel sorular sordular. O zamanda yaşadıklarımızı hatırladım. Bize anılarımızı, hatıralarımızı tazelettiler" diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi Nebi Karademir ise "Orada yaklaşık 100 gün kaldım. Fevzipaşa İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldik. Onlar soruları sordukça benim gözlerim doldu. Elimizden geldiğince orada gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmaya çalıştık" dedi.

Fevzipaşa İlokulu 2-C sınıfı öğretmeni Ferai Aygel, "Bizim Sivas'ta yürüttüğümüz E-twinnig projelerimiz var. Bugünüm Geçmişimle Buluşuyor isimli projemiz kapsamında yaşlılarımız ile ilgili etkinlik düzenledik. Farklılık olması için Kıbrıs Gazilerimizi davet ettik. Onlar da bizi kırmadılar. Bu projemizde Kıbrıs Barış Hareketı'ndaki anılarını çocuklarımızla paylaştılar. Öğrencilerimiz çok güzel sorular sordular. Amacımız çocuklara geçmişimizi hatırlatabilmek" dedi.

Öğrenciler ve gaziler günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


Mehmet Bölükbaşı, Fevzipaşa, Kıbrıs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:09 Kaynak: DHA
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