Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Bölükbaş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Bölükbaş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

44 dakika önce

Çanakkale'nin Biga İlçesi Geredelli köyünde, hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şükrü Bölükbaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Bölükbaş, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga İlçesi Geredelli köyünde, hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şükrü Bölükbaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Biga'ya bağlı Geredelli Köyü Camiinde İkindi namazına müteakip kılınan Cenaze namazına, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Biga Kaymakamı Mustafa Can, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, Şükrü Bölükbaş'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazından sonra Kıbrıs Gazisi Şükrü Bölükbaş'ının cenazesi, Geredelli köyü mezarlığında dualarla toprağa verildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:34 Kaynak: İHA

Biga İlçesi, Biga, Çanakkale, Kıbrıs, Güncel
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