Giresun'un Espiye ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Esat Polat'ın cenazesi toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Polat'ın naaşı, Erecek köyü Merkez Cami'ne getirildi.
Buradaki törene Polat'ın ailesi ve yakınları, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Polat'ın naaşı aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Esat Polat Toprağa Verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?