Kıbrıs Gazisi Kerim Sezgin Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yerel

Kıbrıs Gazisi Kerim Sezgin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Kerim Sezgin Son Yolculuğuna Uğurlandı
28.01.2026 15:43
Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kıbrıs gazisi Kerim Sezgin, askeri törenle defnedildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hayatını kaybeden 77 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kerim Sezgin'in cenazesi, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Yaklaşık bir hafta önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen ve tedavisinin ardından evinde istirahat eden Kerim Sezgin, fenalaşarak hayatını kaybetti. Gazi Sezgin için öğle vakti Hendek Kurtköy Merkez Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Sezgin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Kıbrıs gazisi Kerim Sezgin, götürüldüğü Mutlutepe Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

Törene, Sezgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sakarya, Hendek, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

16:56
16:44
16:12
15:18
15:12
15:00
