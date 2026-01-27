Kıbrıs Sorunu Üzerine Kritik Görüşme

(LEFKOŞA) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile salı günü bir araya geldi. Görüşme, Kıbrıs sorununda sürecin geleceği açısından belirleyici görülen ve çarşamba günü yapılması planlanan üçlü toplantı öncesinde gerçekleşti.

Holguin, Cumhurbaşkanlığı'ndaki yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Erhürman ile "yararlı" bir görüşme yaptıklarını ve yarın yapılacak üçlü toplantı için hazırlık ve değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Holguin evsahipliğinde gerçekleşecek toplantıya Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulides katılacak.

Holguin, liderlerin güven yaratıcı önlemler konusunda masaya somut öneriler getirmesini umduğunu belirterek, görüşmelerin yeniden başlamasına ilişkin iki tarafın endişelerinin ele alındığını ve bu yönde çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.BM temsilcisi, Erhürman ile görüşmesinden önce Hristodulides ile bir araya gelmiş ve bu görüşmenin ardından, son ziyaretinden bu yana güven artırıcı önlemler konusunda "çok fazla ilerleme sağlanamadığını" söylemişti. Holguin, ilerleme sağlanamaması halinde Birleşmiş Milletler, iki taraf ve üç garantör ülkenin yer alacağı genişletilmiş gayriresmi bir toplantının düzenlenmesinin zor olacağını vurgulamıştı.

Holguin, çarşamba günkü üçlü görüşmede ayrıca Erhürman'ın daha önce gündeme getirdiği dört maddelik metodolojinin de ele alınacağını, bu çerçevenin müzakerelerin hedefe odaklı, takvimli ve sonuç üretir şekilde yürütülmesini amaçladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman görüşmede Kıbrıs'ta çözüm iradesi varsa, öncelikle bu iradeye uygun bir atmosferin yaratılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının bu doğrultuda adım atmaya hazır olduğu ifade edildi.

Erhürman'ın, 2017 yılında Crans-Montana'da çöken konferansın ardından sürecin fiilen durgunlaştığına dikkat çektiği ve liderler toplantılarında üzerinde uzlaşılan konularda dahi somut adımlar atılmamasının çözüm iklimini zedelediğini dile getirdiği belirtildi. Yeni geçiş kapıları konusunda dahi uzlaşı sağlanamamasının her iki toplumda da olumsuz algı yarattığını belirten Erhürman'ın, bu algının giderilmesi için yarınki toplantıda somut adımlar beklediği kaydedildi.

GKRY lideri Hristodulides'in sözcüsü ise Holguin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rum tarafının yeni geçiş kapıları da dahil olmak üzere güven artırıcı önlemler konusunda "çok somut öneriler" sunduğunu, ancak bunların şimdiye kadar kabul edilmediğini söyledi. Gerekli ilerleme sağlanması halinde genişletilmiş bir toplantıya hazır olduklarını da ifade etti.

Diplomatlar ve süreci yakından izleyen BM yetkilileri, çarşamba günü yapılacak üçlü toplantının Kıbrıs müzakerelerinin geleceği açısından bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyor. Toplantıdan somut bir ilerleme çıkmaması halinde sürecin mevcut belirsizlik içinde kalacağı, sınırlı da olsa uzlaşı sağlanması durumunda ise yeni bir müzakere aşamasının önünün açılabileceği değerlendiriliyor. Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen müzakereler, 2017'de Crans-Montana'da sonuçsuz kalmış ve o tarihten bu yana kapsamlı görüşmeler yeniden başlatılamamıştı.