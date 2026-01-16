Kıbrıs\'ta "Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi" tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Bugün ülkelerin kullandığı teknolojilerin yerli ve milli olması artık övünç meselesi değil, ulusal güvenlik zorunluluğudur. Dünya, dijital darbeler ve dijital savaşlar dönemine girmiştir. Size ait olmayan hiçbir teknoloji, size gerçek güvenlik sağlayamaz." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı Lefkoşa'da Akıllı Ulaşım Sistemi, Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni'nde konuştu.

KKTC-Türkiye işbirliğiyle vatandaşların can güvenliğini merkeze alan bir dönüşümü paylaşmak için bir araya geldiklerini vurgulayan Üstel, halkın ihtiyaçlarını ve can güvenliğini önceleyen yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Üstel, yolların geçmişe kıyasla hem altyapı hem de teknik olarak son derece iyi duruma gelmeye başladığını dile getirerek, bunu daha iyi noktalara taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Polis raporlarının ortaya koyduğu verilere göre kazaların önemli bölümünün dikkatsiz sürüşten veya aşırı hızdan kaynaklandığı bilgisini paylaşan Üstel, yeni teknolojik sistemlerle sürücü davranışlarından kaynaklanan kazaları ve can kayıplarını azaltmaya çalıştıklarını anlattı.

Ünal Üstel, aşırı hızın özellikle genç nüfus için dünyada ve KKTC'de en büyük ölüm nedenlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, hayatını kaybeden her gencin ülkenin geleceğinden kopan bir parça olduğunu vurguladı.

Yerli teknolojiler

Bir ülkeye kurulan tüm teknolojik altyapı sistemlerinin o ülke adına bir iç güvenlik meselesi olduğuna değinen Üstel, "Bugün ülkelerin kullandığı teknolojilerin yerli ve milli olması artık övünç meselesi değil, ulusal güvenlik zorunluluğudur. Dünya, dijital darbeler ve dijital savaşlar dönemine girmiştir. Size ait olmayan hiçbir teknoloji, size gerçek güvenlik sağlayamaz." diye konuştu.

Üstel, kurulan kameraların araçları tanıyabildiğini, plakayı analiz edebildiğini, yapay zeka sayesinde şüpheli ve aranan araçları tespit edebildiğini ve emniyet birimlerine temiz veriler sunduğuna işaret ederek, iç güvenliğe hizmet eden yapay zeka destekli kamera sistemlerinin dünyada referans olarak gösterildiğini kaydetti.

Bu konuda yıllarca dışa bağımlı kaldıklarını ve ücret ödediklerini dile getiren Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yerli ve milli savunma sistemleri vizyonu sayesinde Türkiye'nin bu alanda dünyayla yarışan bir teknoloji seviyesine ulaştığını söyledi.

Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu gelişmelerden büyük katkı sağladıklarını belirterek, "Kurulan bu sistemlerle artık yazılımlar bize ait, veriler bizde, kontrol tamamen elimizde; lisans ücreti ödemiyoruz ve en önemlisi dışa bağımlılığımız sona eriyor. Dolayısıyla bu adımı, trafik güvenliğine katkının yanında egemenlik ve iç güvenlik meselelerine de çok önemli bir katkı olarak görmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Üstel, 2006'da kurulumu başlayan eski sabit hız tespit kameralarının tamamen devreden çıkarıldığını ve bunların yerini yeni sistemlerin aldığını aktararak, toplamda 130 sabit kamera ve KKTC Polis Genel Müdürlüğüne teslim edilen 20 mobil kamerayla sürece başladıklarını bildirdi.

Kameraların tamamının yazılım, altyapı ve teknolojisiyle Türkiye tarafından KKTC'ye hibe edildiği bilgisini paylaşan Üstel, eskiye göre çok daha güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıya sahip olduklarını vurguladı.

KKTC Başbakanı, hız tespiti yapan kameraların son 4 aydır aktif şekilde çalıştığını ve test süreçlerinin tamamlandığını belirterek, makinelerin arızalı olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu ve test sürecindeki 4 ayda cezai işlem uygulanmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ve Radarsan ailesine teşekkürlerini sunan Üstel, ana vatan Türkiye'nin desteğiyle KKTC'nin refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.