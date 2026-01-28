Kıbrıs'ta Diyalog Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kıbrıs'ta Diyalog Çağrısı

28.01.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Temsilcisi, KKTC ve GKRY liderleriyle görüşerek sürekli diyalog ve müzakere çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamasında, tarafların ön müzakere aşamasında olduğunu belirterek, görüş, kaygı ve beklentilerin ifade edilebilmesi için taraflar arasında sürekli ve doğrudan diyalog çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Holguin, açıklamasında, ön müzakere aşamasında olan taraflar arasında sürekli ve doğrudan diyaloğun önemine dikkat çekerek, bunun özellikle görüş, kaygı ve beklentilerin ifade edilebilmesi gerekli olduğunu kaydetti. Görüşmede esas müzakere sürecinin başlamasına yönelik ilerleme yolunun belirlenmesi amacıyla önerilerinin paylaşıldığını bildiren Holguin, daha önce masaya getirilen güven sağlayıcı önlemler listesi üzerindeki çalışmaların gözden geçirildiğini ve iki taraf arasında sağlanan bazı ilerlemelerin ele alındığını belirtti. Holguin, bundan sonraki süreçte, masadaki çeşitli önlemler üzerinde uzlaşmaya varılması ve müzakerelerin başlaması yönünde çabaların sürdürüleceğini söyledi.

Hristodulidis'ten "5 artı 1" konferansı çağrısı

Öte yandan Rum lider Nikos Hristodulidis de görüşmenin ardından açıklama yaparak, görüşmede Rum tarafının gündeme getirdiği maddeleri isimlendirdi. Hristodulidis, söz konusu maddeler arasında çözüm için temel ilkelerin yeniden teyit edilmesi ve geçmiş uzlaşıların BM tarafından kayda geçirilmesi ile tarafların bu belgede yer alacak hususlara bağlı kalmasının sağlanmasının yer aldığını bildirdi. Rum lider maddeler arasında ayrıca resmi bir "5 artı 1" formatında konferansın duyurulması ile konferans kapsamında Kıbrıs Türklerine yönelik dört geçiş kapısının açılması ile tek taraflı önlemlerin açıklanmasına yönelik taleplerin yer aldığını bildirdi.

"Verimli değil, yararlı bir toplantı"

Erhürman ise toplantıya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, temasları "çok verimli" olarak nitelendiremeyeceğini belirterek, toplantı için "verimli değil, yararlı" ifadesinin daha doğru olacağını aktarmıştı. Erhürman, "Diyalog ve diplomasi her zaman iyidir. Bugünkü görüşmenin aslında özellikle güven sağlayıcı önlemler üzerinde bir takım gelişmeler kaydedildikten sonra gerçekleşmesini tercih ederdik" demişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Kıbrıs'ta Diyalog Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı
Trump’ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İşte Atlas Çağlayan’ın yıllar önce çekilmiş videosu İşte Atlas Çağlayan'ın yıllar önce çekilmiş videosu

21:15
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş’a getirtiyor
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 14 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 21:22:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kıbrıs'ta Diyalog Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.