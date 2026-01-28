Kıbrıs'ta Liderler Arası Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kıbrıs'ta Liderler Arası Görüşme

28.01.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum Lider Hristodulidis, BM temsilcisi ile ön müzakerelerde bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Lider Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum Lider Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın ev sahipliğinde ara bölgede bir araya geldi. Erhürman ve Hristodulidis'i, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne karşıladı. Ara bölgede, Diagne'nin resmi konutunda yerel saatle 11.10'da başlayan görüşme taklaşık 2 saat sürdü.

Üçlü görüşmenin ardından Holguin yazılı bir açıklama yaptı. Holguin, ön müzakere aşamasında olunduğuna işaret ederek, sürekli ve doğrudan diyaloğun önemini vurguladı. Holguin, daha önce masaya getirilen çeşitli güven geliştirici önlemler üzerinde mutabakata varılması ve müzakerelerin başlaması için gayretlerin devam edeceğini açıkladı.

Liderlerin bugün toplantıda esas müzakere sürecinin başlamasına yönelik ilerleme yolunu belirlemek amacıyla önerilerini paylaştıklarını bildiren Holguin, daha önce masaya konan güven oluşturucu önlemler listesi üzerindeki çalışmaların gözden geçirildiğini ve iki taraf arasında sağlanan bazı ilerlemelerin ele alındığını belirtti. Holguin, bundan sonraki süreçte, masadaki çeşitli güven artırıcı önlemler üzerinde uzlaşmaya varılması ve müzakerelerin başlaması yönünde çabaların sürdürüleceğini söyledi.

"5+1 bir şimdilik olmayacak"

Holguin, toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak 5+1 genişletilmiş gayri resmi görüşmenin şimdilik olmayacağını söyledi. Bir ön müzakere aşamasında olunduğunu belirten Holguin, bunun zeminini hazırlarken bir arada olmak, görüş paylaşmak ve konuşmanın, somut bir sonuç alınmasa bile her zaman iyi olduğunu kaydetti. Holguin, liderler arasında bugün "iyi bir görüşme" yapıldığını sözlerine ekledi.

Yeni bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soruya ise, bunun liderlere bağlı olduğunu söyleyen Holguin, güven arttırıcı önlemler konusunda sonuç elde edilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu kapsamda "biraz daha beklendiğini" ifade eden Holguin, liderlerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"Süreç dinamik"

Görüşmenin sonuçlarından hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulan Holguin, "Hayır, hayal kırıklığına uğramadım. Süreç dinamik. Yavaş ama devam ediyoruz" dedi. Holguin, bir gün önce yaptığı "ilerleme çağrısına" liderlerin karşılık verip vermediği sorusuna ise, "Bence bu yoldalar. Ancak henüz değil" ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamasında yer alan "Bazı ilerlemeler sağlandığı" yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine ise Holguin, hellim ve seyrüsefer konularını örnek gösterdi; bu konuların bir ay içinde ele alınacağını dile getirdi. Holguin, ayrıntıları tek tek saymak istemediğini ancak "biraz daha çalışılması" gerektiğini vurguladı.

"Gelecek ay 5+1'i unutmalı mıyız?" sorusu üzerine ise Holguin, "Şimdilik olmayacak" yanıtını verdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Kıbrıs'ta Liderler Arası Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:44
Rusya’da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz
Rusya'da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:02:42. #7.11#
SON DAKİKA: Kıbrıs'ta Liderler Arası Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.