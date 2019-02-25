Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta Liderler Yeniden Bir Araya Geliyor

Kıbrıs'ta Liderler Yeniden Bir Araya Geliyor

11 dakika önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, yarın yeniden bir araya geliyor.

Kıbrıs'ta Liderler Yeniden Bir Araya Geliyor, System.String[]
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, yarın yeniden bir araya geliyor.

Liderlerin gayrı resmi görüşmesi, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Lefkoşa ara bölgedeki ikametgahında gerçekleştirilecek. Akıncı ve Anastasiadis, son olarak 26 Ekim 2018'de Spehar'ın ev sahipliğinde ara bölgede bir araya gelmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:56 Kaynak: İHA

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