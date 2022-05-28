Kıbrıs'ta Mehmetçikten yangınla mücadeleye destek - Son Dakika
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Kıbrıs'ta Mehmetçikten yangınla mücadeleye destek

28.05.2022 19:53
Kıbrıs'ta Mehmetçikten yangınla mücadeleye destek

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) orman yangını söndürme çalışmalarına bölgede görevli Mehmetçiklerin de destek olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) orman yangını söndürme çalışmalarına bölgede görevli Mehmetçiklerin de destek olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde görevli Mehmetçiklerimiz; KKTC'nin Girne bölgesinde dün meydana gelen ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına, KKTC makamlarıyla koordineli şekilde, iş makineleri ve itfaiyelerle destek sağladı" denildi.


Kıbrıs'ta Mehmetçikten yangınla mücadeleye destek
Kıbrıs'ta Mehmetçikten yangınla mücadeleye destek
Kıbrıs'ta Mehmetçikten yangınla mücadeleye destek
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Kaynak: DHA

Kıbrıs, Milli, Güncel, Son Dakika

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