Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Muğla ayağı hafta sonu yapılacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Muğla/ Fethiye ayağının 24 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Federasyonun açıklamasında, "1, 2, 3 ve 4'üncü dan sınavları 24 Ekim Cumartesi günü Muğla GSİM Fethiye Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Ayrıca, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz ile HES kodu olmadan girilmeyeceği ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi.