Kiev'de 1400 Bina Isıtsız Kaldı
Dünya

Kiev'de 1400 Bina Isıtsız Kaldı

Kiev\'de 1400 Bina Isıtsız Kaldı
09.02.2026 18:00
Zelenskiy, Rus saldırıları nedeniyle Kiev'deki 1400'den fazla yüksek katlı binanın ısıtmasız kaldığını açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, " Kiev'de 1400'ün üzerinde yüksek katlı bina ısıtmasız kaldı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırıları sebebiyle enerji sisteminde yaşanan sorunlar hakkında bakanlar ve bölge temsilcilerinden bilgi aldığını aktardı. Zelenskiy, çevrim içi toplantıda Ukrayna'daki enerji sorunu ve giderilmesi yönünde devam eden çalışmaları değerlendirdiklerini belirterek, "En ağır koşullar hala başkentte. Kiev'de 1400'den fazla yüksek katlı bina ısıtmasız durumda ve bu binaların gerekli tüm desteği alması önemli" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkenin birçok bölgesinde enerji sorunları olduğunu kaydederek, Ukrayna'ya olası elektrik ithalatını artırmak amacıyla Romanya ile sınır ötesi iş birliğini genişletmeye çalışanlara teşekkür etti. Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal'den Ukrayna'daki nükleer enerji santrallerinin son durumu hakkında bilgi aldığını vurgulayan Zelenskiy, "Rus ordusuna, nükleer santrallerle ilgili altyapı ve ağlar da dahil nükleer enerji üretim tesislerimiz neredeyse sürekli hedef olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

