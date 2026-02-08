Kiev'de Günde Sadece 1,5 Saat Elektrik - Son Dakika
Kiev'de Günde Sadece 1,5 Saat Elektrik

08.02.2026 00:13
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rus saldırıları nedeniyle günde 1,5-2 saat elektrik verileceğini açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarının enerji sisteminde yol açtığı sorunlar nedeniyle kente günde yalnızca 1,5 ila 2 saat elektrik verilebileceğini bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun bugün gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Kiev'de yaşanan enerji sorunları hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği son hava saldırısının ardından ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintilerinin yaşandığını aktaran Kliçko, "Önümüzdeki birkaç günü atlatmamız gerekiyor ama bu günler Kiev için çok zor olacak." ifadelerini kullandı.

Kliçko, Kiev'de elektrik kesintilerinin devam edeceğini belirterek, "Enerji Bakanlığına göre başkentin sakinlerine günde sadece 1,5 ile 2 saat elektrik sağlanabilir." yorumunu yaptı.

Başkentin farklı noktalarında sıcak yemek sağlanan ve insanların gece kalıp ısınabilecekleri alanların bulunduğunu hatırlatan Kliçko, "Düşman ruhumuzu ve irademizi kırmak, umutsuzluk ve panik yaratmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Bu olmayacak, dayanmaya devam edelim." çağrısı yaptı.

Rus ordusu 39 füze ve 408 İHA ile saldırı düzenlemişti

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun ülkeye 39 füze ve 408 insansız hava aracı (İHA) kullanarak saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırılan ana hedeflerin "elektrik şebekesi, üretim ve dağıtım trafo merkezleri" olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

