KİGADER yönetiminden Erciyes Anadolu Holding ve İYİ Parti'ye ziyaret - Son Dakika

Kayseri'de internet gazetecilerini tek çatı altında toplamak amacıyla kurulan Kayseri İnternet Gazetecileri Derneği (KİGADER) yönetimi, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin ve İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman'ı ziyaret etti.

KİGADER'den yapılan açıklamaya göre, Ertekin'i ziyaret eden KİGADER Başkanı Duygu Uludaşdemir, derneğin kuruluş amacını anlattı.

Dünyanın dijitalleşme eğiliminde olduğunu ve medya sektörünün de büyük oranda internete kaydığını belirten Uludaşdemir, mesleki dayanışmayı sağlamak ve üyelerine destek olmak için kurulan bir dernek olduklarını belirtti.

Ertekin de KİGADER'e hayırlı olması temennisinde bulundu. Kurum olarak yerel basını önemsediklerini kaydeden Ertekin, "Basını dördüncü kuvvet olarak görüyorum. Yapıcı eleştiriler bizlere her zaman yol gösterici olmuştur. Bu nedenle yerel ve yaygın basının her zaman yaşaması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Duygu Uludaşdemir daha sonra yönetim kurulu üyeleri Mustafa Sivaslıoğlu ve Öner Çalış ile İYİ Parti İl Başkanı Ataman'a ziyarette bulundu.

Uludaşdemir ziyarette, internet yasasının çıkarılmasının önemine değinirken, Ataman da çalışmaları hakkında bilgi verdi.