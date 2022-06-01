KİK, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının hızlı bir uzlaşıyla sonuçlandırılması çağrısı yaptı - Son Dakika
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KİK, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının hızlı bir uzlaşıyla sonuçlandırılması çağrısı yaptı

01.06.2022 23:44
KİK, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının hızlı bir uzlaşıyla sonuçlandırılması çağrısı yaptı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının "hızlı bir uzlaşıyla sonuçlandırılması" çağrısında bulundu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının "hızlı bir uzlaşıyla sonuçlandırılması" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başkanlığında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantıya, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zayani, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar katıldı.

Toplantını ardından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşma çabalarının desteklendiği yinelenerek, "Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının hızlı bir uzlaşıyla sonuçlanmasının" beklendiği belirtildi.

Libyalı taraflara şiddeti önlemeleri çağrısı

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan olarak seçilen Fethi Başağa'nın 17 Mayıs'ta başkent Trablus'a gelmesinin ardından kentte Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaların hatırlatıldığı açıklamada, Libyalı tarafların ateşkesi korumaları ve yeni bir şiddet dalgasının patlak vermesini önlemeleri gerektiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail ile Filistin arasında 2014'ten bu yana duran barış sürecini yeniden başlatmak için uluslararası düzeyde daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği aktarılan haberde, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçleri tarafından geçen ay suikastla öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma açılması istendi.

Lübnan'da ekonomik bir kriz yaşandığına işaret edilen açıklamada, yeni milletvekilleri ve siyasi güçlerden reformları uygulamalarını, ülkenin terör eylemleri için bir rampa, örgütler için bir sığınak ve uyuşturucu kaçakçılığına kaynak olmamasını sağlamalarını bekledikleri aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Afganistan'daki fiili otoriteye, kadınların eğitim ve çalışma hakkını güvence altına alma ve topraklarının terörist gruplar tarafından kullanılmasını ve uyuşturucu ihracatını engelleme yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunuldu

Körfez Tahran ile yapılan müzakerelere katılmalı

İran ile nükleer müzakereler başta olmak üzere yapılan tüm müzakerelere Körfez ülkelerinin de katılması gerektiği ifade edilen açıklamada, müzakerelerde İran'ın bölgedeki istikrarı sarsan tavrı, teröre sponsorluğu, füze programı ve uluslararası seyrüsefer güvenliğinin de ele alınması gerektiği vurgulandı.

BM ve ABD'nin Yemen'de siyasi bir çözüme ulaşma çabalarını destekledikleri belirtilen açıklamada, "Husilerin terör listelerine dahil edilmesi ve Taiz'e yıllar önce dayatılan kuşatmanın kaldırması için uluslararası baskı yapılması" gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Körfez İşbirliği Konseyi, İsviçre, Anayasa, Suriye, Güncel, Son Dakika

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