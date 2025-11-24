Kilauea Yanardağı Yeniden Faaliyette - Son Dakika
Kilauea Yanardağı Yeniden Faaliyette

Kilauea Yanardağı Yeniden Faaliyette
24.11.2025 08:59
Hawaii'deki Kilauea, lav püskürtmeye başladı; güçlü patlama riski mevcut.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi, dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da lav akışının yeniden başladığını duyurdu. USGS tarafından açıklamada, volkanik hareketliliğin sürdüğü belirtilerek, özellikle bugün ve 25 Kasım Salı günü arasında yeni ve güçlü bir lav püskürtme olayının yaşanma ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedildi.

DÜNYANIN EN AKTİF YANARDAĞLARINDAN BİRİ

Hawaii'nin Büyük Ada'sında yer alan ve korunan bir alan olan Volcanoes National Park içinde bulunan Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri. Yaklaşık bir yıldır aralıklı olarak faaliyette ve yaklaşan bu patlama, geçen aralıktan bu yana 37'nci patlama olacak.

Kaynak: DHA

Kilauea Yanardağı, Hava Durumu, Hawaii, Çevre, Dünya, Son Dakika

