Kılca Ev Ziyareti Yaptı Pazar Esnafıyla Buluştu

AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları'nın tam kadro olarak destek verdiği ev ziyaretlerinde Karataylılarla buluşan Hasan Kılca, semt pazarı esnaflarını da ziyaret ederek istişarelerde bulundu ve esnaf ile vatandaşlardan destek istedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlere yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Ersöz ile ilçe kadın kollarının tam kadro olarak destek verdiği; ilçe yönetimi, gençlik kolları ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı program kapsamda Hasan Kılca, Kalenderhane ve Akif Paşa Mahallelerinde tek tek ev ziyareti gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin sıcak ilgi ve teveccühleriyle karşılanan, hemşehrilerinin çay davetlerini geri çevirmeyen AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Karataylılarla sohbet etti, mahallelinin talep ve önerilerini ve dinledi.

Hasan Kılca, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile belediye meclis üyeleri, mahalle taramasının yanı sıra Kalenderhane Mahallesi'nde kurulan semt pazarını da ziyaret etti.

Kılca ve beraberindekiler, pazar esnafına hayırlı işler dileğinde bulunarak esnaf ile vatandaşlarla sohbet etti. Hasan Kılca, semt pazarının yanı sıra, Kalenderhane ve Akif Paşa Mahallelerindeki esnaflarla da buluşarak desteklerini istedi.

AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, belediye başkan adaylığının açıklanmasının ardından tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte çalışmalara başladıklarını belirterek, 'Yaklaşık 25 gündür Karatayımızın her bir yanında çalışıyoruz. Bu süreçte hemşehrilerimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza, partimize ve bizlere gösterdikleri sevgi ile muhabbet, bizleri hem mutlu ediyor hem de geleceğimiz adına umutlandırıyor. Tabii bu, bizler için önemli bir sorumluluk da aynı zamanda. Bizler de buna layık olmak adına gece gündüz demeden koşturuyoruz çalışıyoruz. 1 Nisan sabahı itibariyle de tevazu, samimiyet ve gayretle ilçemize hemşehrilerimize tüm Karataylı kardeşlerimizin katkılarıyla hizmet etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.