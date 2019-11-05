CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (2)

"Bülent Ecevit bir yazar, bir şair, saygın bir politikacı, hiç kimsenin önünde diz çökmeyen bir politikacı"

"O halkçı bir başkan olarak, halkçı bir genel başkanımız olarak tarihteki yerini aldı. Gönlümüzdeki yeri ise hiç silinmeyecek."

"15 Temmuz şehit ve gazilerinin hakkını, hukukunu mutlaka ama mutlaka arayacağım"

"( Eren Erdem'in tahliye olması) 490 gün hapiste kaldı. Ama bugünkü düzende çok yadırganacak bir şey değil"

"CHP olarak biz, adaleti sağlamak için her türlü mücadelemizi sonuna kadar yapacağız"