Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Milli Takımı kutladı
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Kılıçdaroğlu, Milli Takımı kutladı

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Futbol Takımını kutladı.

Kılıçdaroğlu, Milli Takımı kutladı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Futbol Takımını kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Euro2020Yolunda" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemelerinde, şampiyonaya katılmayı başaran A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum, EURO 2020 yolunda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Futbol, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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