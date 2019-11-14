Kılıçdaroğlu, Milli Takımı kutladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Futbol Takımını kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:28 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Futbol Takımını kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Euro2020Yolunda" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemelerinde, şampiyonaya katılmayı başaran A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum, EURO 2020 yolunda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
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