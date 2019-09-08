Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyede (2)
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ADLİ KONTROLLE SERBEST Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ni ziyareti sırasında, bina önünde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. (40), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:49 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ni ziyareti sırasında, bina önünde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. (40), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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