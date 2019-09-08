Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyede (2)
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Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyede (2)

28 dakika önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ni ziyareti sırasında, bina önünde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. (40), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyede (2), System.String[]

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ni ziyareti sırasında, bina önünde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. (40), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kuşadası Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:49 Kaynak: DHA
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