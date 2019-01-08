Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan 'Eren Erdem' Tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan 'Eren Erdem' Tepkisi

2 saat önce

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 17-25 aralık kumpasına ilişkin yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan eski CHP'li vekil Eren Erdem'in yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 17-25 aralık kumpasına ilişkin yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan eski CHP'li vekil Eren Erdem'in yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP Meclis Grup Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'in kumpas mağduru olduğunu iddia etti, bunu gören mahkemenin kendisini tahliye ettiğini söyledi. Eren Erdem'in kaçma şüphesiyle tutuklandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gerçekten Aklım almıyor. Dokunulmazlığının olmadığı dönemde defalarca yurt dışına gitti geldi. Kaçsaydı o zaman kaçardı. Niye kaçsın ayrıca, suçlu insan kaçar, Bu suçlu değil ki. Niye kaçsın? Ama bunun da takipçisi olacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar, adaleti gerçekleştirmek için her türlü mücadeleyi kararlılıkla yapacağız" diye konuştu

Konuşmasın emeklilere sitem eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeniden değerlendirme oranıyla devletin yaptığı zam yüzde 23,73. Emekliye yüzde 10,19 veriyorlar. Emeklinin oturup biraz düşünmesi lazım. Niye ben bu hale geldim diye düşünmesi lazım" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Eren Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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