Kılıçdaroğlu'nun kabulü
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elektrik-Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yusuf Aslantürk ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:25 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elektrik-Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yusuf Aslantürk ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Aslantürk ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde görüştüğü belirtildi.
Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da hazır bulundu.
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