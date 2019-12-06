Kılıçdaroğlu'nun kabulü

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Aslantürk ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde görüştüğü belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Ankara Elektrik-Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yusuf Aslantürk ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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