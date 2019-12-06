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Kılıçdaroğlu'nun kabulü

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elektrik-Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yusuf Aslantürk ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elektrik-Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yusuf Aslantürk ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Aslantürk ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun kabulü

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:25 Kaynak: AA
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