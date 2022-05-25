Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından makam aracına binmek için binadan çıkan Kılıçdaroğlu'na bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunurken, fotoğraf çektirdi. 2 vatandaş ise Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil, Düzce" diye bağırarak tepki gösterdi. 2 kişi, koruma görevlilerince uzaklaştırıldı. Aracına binen Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlığına gitti.