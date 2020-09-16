Kılıçdaroğlu pandemi döneminde eğitime ilişkin önerilerde bulundu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu pandemi döneminde eğitime ilişkin önerilerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmesi için bazı önerilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu pandemi döneminde eğitime ilişkin önerilerde bulundu, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmesi için bazı önerilerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklamasında bulundu. Pandemi koşullarına uygun eğitim için 57 bin 340 yeni dersliğe ihtiyaç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun için Milli Eğitim Bakanlığına gerekli mali kaynağın sağlanması gerektiğini belirtti. "Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalı" diyen Kılıçdaroğlu, yer tahsisi yapılmak koşuluyla CHP belediye başkanlarının kendi illerinde bunu yapmaya talip olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK, Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK binalarını çocuklarımızın pandemi koşullarına uygun eğitim almalarına katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı kullanımına tahsis etmeye hazır. YÖK ile yapılacak iş birliği kapsamında üniversitelerin, açılmayacak fakültelerin derslik, amfi gibi alanları doğrudan eğitim sistemine açılmalıdır. Yeni dersliklerin hizmete girmesiyle birlikte çocukların eğitimi için ihtiyaç duyulan öğretmenin ataması süratle yapılmalı" diye konuştu.

Bütün öğretmenlerin kadrolu yapılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Öğretmen öğretmendir, hepsinin kadrosu verilmeli. Hijyenin sürekliliği açısından 60 bin kişilik yardımcı personel alımı kadrosu verilmelidir. Dezenfektan, maske gibi giderler için ailelerden ücret alınmamalı. Milli Eğitim Bakanlığı internet hizmet sağlayıcısı kurumlarla görüşerek zorunlu örgün eğitim kapsamında öğrencilerin internet erişimini sağlamalıdır" dedi.

Evinde televizyonu olmayan öğrencilerin televizyona kavuşması için MEB'e sivil toplum örgütleriyle birlikte kampanya başlatması çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yılbaşında döviz kuru güvencesi verilmek şartıyla açacakları yardım kampanyaları ile bu sorunu gidermeye talip olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "EBA üzerinde yapılan eğitim TRT ile sınırlı kalmamalı, tüm televizyon kanallarında eş zamanlı verilmeli. Uzaktan eğitimin önündeki engeller böylece kaldırılmış olacaktır" dedi.

Pandemi şartlarında eğitim için düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bugün 2 buçuk milyonun üstünde hanede 6 kişiden fazla insan yaşamakta. Pandemi koşulları tüm derslerin okulda verilmesine uygun değilse, önemli derslerin okulda verilmesi düşünmelidir. Pandemi süresinde sağlık görevlisi, rehber öğretmenin okulda bulunması gerekir. Okul servisi esnafının aldıkları kredilerin faizsiz ertelenmesi sağlanmalıdır. Okul servisi yapan esnafın vergi ve sigorta primleri faizsiz ertelenmelidir. Kamu özel ayrımı yapmaksızın 12 yaşından küçük çocuğu olan anne babaya dönüşümlü olarak eğitim izni hakkı tanınmalıdır. Her anne baba için çocuğun sorunlarını çözmek onlar için vazgeçilmez bir görevdir. Bu görev anne baba için değil siyaset kurumuna, topluma, hepimize düşmektedir. Eğer onları iyi yetiştirmez, onların engellerini kaldırmazsak siyaset grubu çok büyük engelin altına girmiştir" diye konuştu.

(Hülya Keklik/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Atama, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu pandemi döneminde eğitime ilişkin önerilerde bulundu - Son Dakika


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