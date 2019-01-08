Son Dakika Haberleri: Kilim Dokuma Geleneği Hünerli Ellerde Yeniden Hayat Buluyor

Kilim Dokuma Geleneği Hünerli Ellerde Yeniden Hayat Buluyor

1 saat önce

Ümraniye Belediyesi tarafından Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi'nde açılan kilim dokuma atölyesinde binlerce yıllık yöresel kilim dokuma geleneği yeniden hayat buluyor.

Kilim Dokuma Geleneği Hünerli Ellerde Yeniden Hayat Buluyor, System.String[]
Ümraniye Belediyesi tarafından Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi'nde açılan kilim dokuma atölyesinde binlerce yıllık yöresel kilim dokuma geleneği yeniden hayat buluyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi'nde açılan kilim dokuma atölyesine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kilim dokuma kursuna katılan kursiyerler, dokumacılık yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kurslara katılan kadınlar, verilen eğitimlerle birlikte her bir motifi ve rengi ayrı anlama gelen kilimleri ilmek ilmek dokuyor.

Binlerce Kadın Meslek Sahibi Oluyor

Ümraniye Belediyesi ilçedeki kadınların mesleki becerileri kazanmaları ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla on yılı aşkın süredir binlerce kadının meslek sahibi olmasını sağlıyor. 40 farklı branştan istedikleri bir eğitimi uzman eğitmenler eşliğinde alan kadınlar için yeni bir branş daha açıldı. Unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak amacıyla Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi'nde kurulan kilim atölyesine gelen kadınlar hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de kilim dokuma konusunda deneyim kazanıyorlar. Haftanın 3 günü ders verilen ve 14 öğrencinin eğitim aldığı kilim atölyesinde 20 adet germe tip ve 4 adet sarma tipi tezgah bulunuyor.

Meslek Edindirme Kurslarında olduğu gibi kilim atölyesindeki el emeği, göz nuru eserler de yıl sonunda düzenlenen sergiyle görücüye çıkacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

Cahit Zarifoğlu, Ümraniye, Güncel
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