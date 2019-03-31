Son Dakika Haberleri: Kilis Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Abdi Bulut Kazandı

Kilis Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Abdi Bulut Kazandı

39 dakika önce

Kilis Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.

Kilis Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Abdi Bulut Kazandı, System.String[]
Kilis Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Abdi Bulut 21 bin 162, MHP adayı Ömer Yabancı 14 bin 605 oy aldı.

-Bulut'un öz geçmişi-

İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Uzun süre Kilis'te serbest avukatlık yapan Bulut, 2001 yılında AK Parti Kilis teşkilatının kurucuları arasında yer alan Bulut, 2004-2014 yıllarında AK Parti Kilis Belediye Başkanlığı görevini icra etmişti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Bulut, iyi derecede İngilizce biliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:00 Kaynak: AA

MHP, AK Parti, Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Güncel
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