Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına Şevket Memiler yeniden seçildi - Son Dakika
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Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına Şevket Memiler yeniden seçildi

06.05.2022 16:22
Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına Şevket Memiler yeniden seçildi

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına (KESOB) Şevket Memiler yeniden seçildi.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına (KESOB) Şevket Memiler yeniden seçildi.

KESOB'un konferans salonunda gerçekleştirilen 8. olağan genel kurulunun divan kurulu başkanlığını Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili Burhan Aksak yaptı.

Aksak, Kilis'te bulunmanın mutluluğunu yaşadığını, yapılan seçimin Allah'tan hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Memiler de seçime katılanlara teşekkür ederek, hizmete devam edeceklerini belirtti.

Seçime tek aday olarak giren Memiler, KESOB Başkanlığına yeniden getirildi.

Memiler, programın sonunda Aksak'a plaket takdim etti.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Türkiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına Şevket Memiler yeniden seçildi - Son Dakika


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