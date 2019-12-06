Kilis'in kurtuluşunun yıl dönümüne doğru

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Kilis'in işgale karşı mahalli örgütlenmesini sağlayarak büyük bir destana imza attığını belirtti.

Kilis halkının işgal kuvvetlerine 20 ay eşsiz bir şekilde direniş gösterdiğini ve vatanın diğer bölgelerindeki zaferler sonucunda, Fransızların 7 Aralık 1921 yılında Kilis'ten çekilmek zorunda kaldığını aktaran Soytürk, "Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında yaşananlar, bu milletin vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini oluşturmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir' sözü daha milli mücadelenin başlangıcında Kurtuluş Savaşının büyük önderi Atatürk'ün bu millete olan inancını perçinlemiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de Kilis'in 1. Dünya Savaşı sonrası ülkenin zorlu bir dönemden geçtiği sırada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözünün yankı bulduğu şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Kilis'te yaşananların, milletin vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini oluşturduğunu aktaran Dülger, mesajında şunlara yer verdi:

"Aziz Milletimiz, kahraman ecdadının sahip olduğu manevi güç ve bağımsızlık inancıyla, milli mücadele tarihimizde eşine az rastlanır bir kahramanlık ve direniş sergileyerek düşman işgalinden kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur."

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da işgalci kuvvetlere karşı Kilis'te gösterilen direnişin milli mücadele tarihimdeki en parlak savunmalardan biri olduğunu aktardı.

Tüm olumsuz şartlara rağmen aziz milletin sahip olduğu bağımsızlık inancıyla, eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek Kilis'i düşman işgalinden kurtardığını belirten Dal, şunları kaydetti:

"Kilis'i düşman işgalinden kurtarmak için tarihe altın sayfalar açanlar, 'Ölmek var, dönmek yok' parolasıyla yola çıkmışlardır. Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazmış olan bir halktır. Bu şehrin halkı düşmanına karşı korkusuz, dostuna karşı sınırsız bir merhamet sahibidir. Suriyeli kardeşlerimizle ekmeklerini paylaşmaları bunun en açık göstergesidir."

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçek bir vatanseverlik destanı olan Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasında bağımsızlığını, özgürlüğünü ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini hatırlattı.

Kilis halkının milli mücadelenin en çetin olaylarına, en zorlu çatışmalarına tanık olduğunu, İngiliz ve Fransız işgallerine karşı direnişlerin de yine burada meydana geldiğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Genci yaşlısı kadını ve çocuğuyla tüm halkın katılımı ile aylar süren kurtuluş mücadelesi sonunda Fransız işgal kuvvetleri Kilis'ten çekileceklerini bildirmiştir. Kuvai Milliyeciler Polat Bey önderliğinde 7 Aralık 1921 günü Kilis'e girerek, hükümet konağındaki Fransız bayrağını indirip sonsuza kadar dalgalanacak Türk Bayrağını çekmişlerdir. Kahraman Kilislilerin gösterdikleri bu direniş, bağımsızlık ve özgürlüğe olan tutkumuzun bir göstergesidir."