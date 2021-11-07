Kilis'te ambulans ile minibüs kaza yaptı - Son Dakika

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 112 ambulansı ile minibüsün karışığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs şarampole düşmekten son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Devlet Hastanesine hasta bıraktıktan sonra Musabeyli ilçesine dönen M.H.A. yönetimindeki 79 AHH 631 plakalı 112 Acil Servis Ambulansı ile M.V. yönetimindeki 07 UV 458 plakalı Fort marka minibüs, Üçpınar köprüsünde çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs son anda şarampole düşmekten kurtuldu. Karayolunun karanlık ve dar olması nedeniyle jandarma ekipleri, kontrollü bir şekilde trafiğin akışına izin verdi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)