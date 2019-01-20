Kilis'te Cinayet

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir kişi mezarlıkta bıçaklanarak öldürüldü.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir kişi mezarlıkta bıçaklanarak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Deliosman köyünde yaşayan Ramazan Özdemir (38) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce mezarlıkta bıçaklandı.



Özdemir'in yaralandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ekipleri olaya ilikin bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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