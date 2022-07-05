Kilis'te deprem tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kilis'te deprem tatbikatı gerçekleştirildi

05.07.2022 13:40
Kilis'te deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Kilis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda İl Müftülüğü binasında deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Kilis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda İl Müftülüğü binasında deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Müftülük görevlileri, deprem anında yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve tahliye anında yapılacaklar konusunda bilgilendirildikten sonra tatbikat senaryosu gereği, bölgede meydana gelen depremde, sirenlerin çalınmasıyla merkezde önce "çök, kapan ve tutun" hareketi yaptı, daha sonra binanın tahliyesini sağladı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tatbikatta, senaryo gereği binada kimyasal gaz sızıntısı ölçümü yapıldı, bir kişinin de çıkamadığı ve yaralandığı bilgisi üzerine ekipler içeri girerek yaralıyı ambulansa aldı.

Tatbikatta içeride mahsur kalan yaralının çıkarılması sırasında güvenli olmayan bölgeye girmek isteyen personel için güvenlik güçleri önlem aldı. İtfaiye ekipleri de senaryo gereği müftülüğün bahçesinde çıkan yangına müdahale etti.

Kilis AFAD İl Müdürü Uğur Olgun, gazetecilere, İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla 2021 yılından itibaren tüm Türkiye'de afet farkındalık eğitimleri başlatıldığını, 2022'nin ise afet tatbikat yılı ilan edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Kilis'te vatandaşlara, okullar ve kurumlarda yaklaşık 117 bin kişiye eğitim verildiğini belirten Olgun, bugün İl Müftülüğünde deprem anı ve sonrası tatbikatı yapıldığını kaydetti.

Tatbikatlarının devam edeceğini vurgulayan Olgun, vatandaşlarla mahalle tatbikatlarını da gerçekleştireceklerini ifade etti.

İl Müftü Vekili Cengiz Çolak da devletin afetlerde yaralarını hızlıca sardığını, tatbikatların deprem sırasında ve sonrasında vatandaşlardaki eksiklikleri gidereceğini, o yüzden çalışmayı çok önemsediklerini vurguladı.

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Kaynak: AA

Kilis, AFAD, Güncel, Son Dakika

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