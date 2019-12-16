Son Dakika › Yaşam › Kilis'te engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı - Son Dakika
Kilis'te engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı
6 saat önce
Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile Kilis Belediyesi organizesinde bedensel engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile Kilis Belediyesi organizesinde bedensel engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.
Söğütlüdere Göl Restarantta gerçekleştirilen dağıtım töreninde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Kilis Şubesi Başkanı Mahmut Zeynel Ağdalyan, engelliler ve yakınları katıldı. Yapılan konuşmalardan sonra engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. - KİLİS
Son Dakika Kilis'in 'Öksüz minaresi' camiye kavuşuyor Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi! Vatandaşlar, ağaçlara "Beni, kurtarın" yazısı asarak orman tahribatına tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İncirlik kapatılır" sözleri dünya medyasında yankı uyandırdı