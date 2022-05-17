Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

17.05.2022 12:57
Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanık Mahmut Muhammed Özyer hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanık Mahmut Muhammed Özyer hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ekim 2021'de eşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Özyer hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanık hakkında "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen iddianame, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olay hakkında bilgilerin paylaşıldığı iddianamede, sanık ve maktul Fatime Gül'ün ikametinden sesler geldiğini duyan komşuların polisi aradığı, adrese giden ekiplere çiftin herhangi bir şikayette bulunmadıkları aktarıldı.

Ekipler tarafından maktulün yüzünde darp, sanığın da ayağında kan izlerinin olduğunun görülmesi üzerine çiftin Kilis Devlet Hastanesine götürüldüğü belirtilen iddianamede, hekim raporunda eşi tarafından darbedilen, vücudu ve yüzünde morluk ve darp izleri bulunan hastanın beyin tomografisi çekildikten sonra ileri tetkik amacıyla gözleme alındığı, burada yere düştüğü ve kalbinin durduğu anlatıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Özyer, evlendiklerinden beri eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu, birkaç kez intihara teşebbüs ettiğini ileri sürdü.

Olayı günü alkollü olduğunu, eşiyle arabayla nişandan döndükleri sırada yolda aralarında tartışma çıktığını kaydeden Özyer, maktulün kendisine hakaret ettiğini savundu.

Eve geldiklerinde de eşinin hakaretlerinin sürdüğünü öne süren Özyer, maktulün kendi saçlarından tutup kafasını duvarlara ve yere vurduğunu, kendisinin ise eşine tokat attığını iddia etti.

İddianamenin sonuç bölümünde ise bir insanın kendi kendisine beyin kanamasına neden olacak şekilde vücuduna zarar vermesi, saçlarından tutup kafasını duvarlara vurmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

Olay yeri inceleme raporunda evde herhangi bir dağınıklığın olmadığı, yatağın üzerinde şüpheli kırmızı lekeler bulunduğu belirtilen iddianamede, "Darp olayının gerçekleştiği bir evde dağınıklık, karmaşa olmaması hali şüphelinin anlatımı ile uyuşmadığından olay yerine inceleme yapılmadan önce orada bulunduğu anlaşılan şüphelinin öz annesi Fatime Perihan Özyer ve halası Güler Özköylü hakkında suç delillerini yok etme gizleme eylemi hakkında başsavcılığımız tarafından ayrıca soruşturma yürütülüyor. Fatime Perihan Özyer hakkında ise iddianame tanzim edildi." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, şüphelinin olay öncesi, esnası ve sonrasında davranışları bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylemine bağlı ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğunun kabulü gerektiği, bilgi sahiplerinin beyanı, olay yeri inceleme ve otopsi raporları, zanlının kastının yoğunluğu, meydana gelen netice, amaç ve saiki göz önüne alındığında sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı ve cezalandırılması talep edildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu raporunda ise maktulün "künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması" sonucu öldüğü tespit edildi.

Olay

Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Muhammed Özyer, 13 Ekim 2021'de eşi Fatime Gül Özyer'i darbetmişti. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen kadın kurtarılamamıştı.

Zanlı Mahmut Muhammed Özyer tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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