Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

23.04.2022 20:18
Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait mevkisinde seyir eden Tuncay Güngör (51) yönetimindeki 46 LV 718 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.

4 KİŞİ BOĞULDU

Kanaldan çıkarılan araçtaki şoför, eşi Hedik Güngör (43) ile kızları Dilan Güngör (20) ve Suna Nur Güngör'ün (9) boğulduğu tespit edildi.

3 KİŞİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Boğulması tehlikesi geçiren yolculardan Gülistan Akbaş (21), 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tragger, Elbeyli, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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