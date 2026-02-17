Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı

Haberin Videosunu İzleyin
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
17.02.2026 18:02  Güncelleme: 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Haber Videosu

Kilis'te hamsi yeniden tezgahlardaki yerini aldı. Hamsinin gelişi vatandaşları sevindirirken, bazı vatandaşlar balığı çiğ çiğ yiyerek tazeliğini test etti.

Kilis'te hamsi yeniden tezgahlarda yerini aldı. Bazı vatandaşlar sevinçten hamsiyi çiğ çiğ yedi.

"11 AYIN SULTANI RAMAZAN'LA BİRLİKTE TEZGAHLARIMIZ ŞENLENDİ"

Kilis'te 15 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, Ramazan ayının bereketiyle birlikte tezgahların da şenlendiğini söyledi. Hamsinin bol gelmeye devam ettiğini belirten Aygün, "11 ayın sultanı Ramazan'la birlikte tezgahlarımız şenlendi. Hamsimiz maşallah gelmeye devam ediyor. Kilis kebap yeri olarak bilinir ama artık balık kültürü de oluştu diyebiliriz. Kırmızı et ve tavuğa göre balığa da ciddi ilgi var" dedi.

Kilis'te hamsi sevinci: Vatandaşlar çiğ çiğ yedi

"VATANDAŞIN BALIK YAĞI ALMASINA GEREK YOK, BURADA ORİJİNAL BALIK VAR"

Balığın sağlık açısından önemine dikkat çeken Aygün, özellikle hamsi ve sardalyanın omega-3 bakımından zengin olduğunu ifade ederek, "Doktorlar en ufak bir rahatsızlıkta balık yağı öneriyor. Vatandaşın balık yağı almasına gerek yok, burada orijinal balık var. Balığın kendi yağı zaten yeterli. Özellikle hamsi ve sardalya omega-3 bakımından en yüksek balıklarımız. Hamsi denizin kuru fasulyesidir" şeklinde konuştu.

Kilis'te hamsi sevinci: Vatandaşlar çiğ çiğ yedi

"BİR GÜN YEMEDİĞİNDE KENDİNİ YORGUN HİSSETTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Haftada üç gün balık yemeye gelen bir müşterisinin olduğunu anlatan Aygün, "Bir gün yemediğinde kendini yorgun hissettiğini söylüyor. Yediği zaman 'iyi oluyorum' diyor. Omega-3, demir eksikliği gibi birçok konuda faydası var" ifadelerini kullandı.

Kilis'te hamsi sevinci: Vatandaşlar çiğ çiğ yedi

"ÇOK SEVERİM, ÇİĞ ÇİĞ DE YERİM"

Hamsiyi çiğ tüketen Burak Yatmaz ise hamsiyi çok sevdiğini belirterek, "Hamsiyi çok severim, çiğ çiğ de yerim. Balık vitamindir, şifadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Sağlık, Kilis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Elazığ’da Silahlı Saldırı Elazığ'da Silahlı Saldırı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:42
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:15:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.