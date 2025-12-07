Kilis'te İşletmeye 105 Bin TL Ceza

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte faaliyet gösteren bir işletmeye 105 bin 158 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasında televizyon kanalları ve sosyal medya platformlarında kentte bir işletmeye ait hijyenik olmayan depoda gerçekleştirildiğini ve 2 bin 953 TL para cezası uygulandığına ilişkin açıklama ihtiyacının doğduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu işletmeye yönelik 01 Aralık 2025 Pazartesi günü Kilis Belediyesi ve Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce ortaklaşa denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim sonucu bozulmuş gıda satışı, etiketsiz ürün satışı ve hijyenik şartlara uyulmaması nedeniyle Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 5996 Sayılı Kanun gereği toplam 105 bin 158 TL idari para cezası uygulanmış ve ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkımızın sağlığını tehdit eden kişilere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."