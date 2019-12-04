Kilis'te kaçakçılıkla mücadele

Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 178 puro, 120 paket sigara, 8 şişe içki, 3 kilo çay ve 85 gram puro tütünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İ.K. ve M.S. idaresindeki plakası açıklanmayan iki otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 8 şişe içki, 178 puro, 120 paket sigara, 3 kilo çay ve 85 gram puro tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüleri İ.K. ve M.S. hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.