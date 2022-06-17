Kilis'te metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü - Son Dakika
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Kilis'te metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü

17.06.2022 18:30

Kilis'te metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü Kilis'te, metruk bir evin duvarının düşmesi sonucu altında kalan hurdacı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kilis'te metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü

KİLİS - Kilis'te, metruk bir evin duvarının düşmesi sonucu altında kalan hurdacı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Nemika Caddesi üzerindeki metruk bir eski eve hurda toplamak için giren Genç Osman Karabaş'ın üzerine beton blok düştü. 112 Acil Ambulansındaki görevliler ile vatandaşlar tarafından ağır yaralanan Karabaş, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Genç Osman Karabaş, hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturmaya başladı.

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Kaynak: İHA

Genç Osman, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü - Son Dakika
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