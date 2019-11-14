Son Dakika Haberleri: Kilis'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyor
Son Dakika Genel Kilis'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyor - Son Dakika

Kilis'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyor

7 saat önce

Kilis'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyorKİLİS - Kilis'te tek kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek, birçok eşyayı motosikletine yükleyen vatandaşlar trafikte tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Kilis'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyor

KİLİS - Kilis'te tek kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek, birçok eşyayı motosikletine yükleyen vatandaşlar trafikte tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te kullanılan araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Motosikletler tehlikeye rağmen yük taşımacılığında da kullanılması kentte yadırganmıyor. Tek veya 2 kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek trafiğe çıkan vatandaşlar, motosiklet ile bir de eşyalarını yüklüyor. Motosiklet sürücülerinden biri, motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte demir merdiven taşırken, bir başkası da meyve ve sebzeleri taşıdı. Başka bir sürücü de motosiklet ile kasa halinde çuval ile soğan taşıdı. Bir çok eşyanın taşındığı motosiklette Kilisliler tarafından normal karşılanıyor.

Kilis'e il dışından gelenler gördükleri karşısında şaşırıyorlar.

Kilis'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyor

Motosiklet, Kilis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
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