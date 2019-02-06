Son Dakika Haberleri: Kilis'te "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Kilis'te "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

Kilis ve ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kilis'te
Kilis ve ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kilis merkez, Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.

Kilis merkezdeki etkinlikte Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, ilçelerde ise kaymakamlar tarafından broşür dağıtılarak sürücüler bilgilendirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Polateli, Elbeyli, Kilis, Yaşam
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