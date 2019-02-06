Kilis'te "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
1 saat önce
Kilis ve ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapıldı.
Kilis
ve ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kilis merkez, Elbeyli
, Polateli
ve Musabeyli
ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.
Kilis merkezdeki etkinlikte Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi
ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, ilçelerde ise kaymakamlar tarafından broşür dağıtılarak sürücüler bilgilendirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:08 Kaynak: İHA
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