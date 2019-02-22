Son Dakika Haberleri: Kilis'te Soba Zehirlenmesi: 1 Ölü

Kilis'te Soba Zehirlenmesi: 1 Ölü

55 dakika önce

Kilis'te, sobadan çıkan karbonmokosit gazından zehirlenen iki kişinden 1'i yaşamını yitirdi, 1 kişi tedavi altına alındı.

Kilis'te Soba Zehirlenmesi: 1 Ölü, System.String[]
Kilis'te, sobadan çıkan karbonmokosit gazından zehirlenen iki kişinden 1'i yaşamını yitirdi, 1 kişi tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Bölük Mahallesi Çolak Mustafa Sokak'ta ikamet eden Ökkeş Gürsever (84) ile eşi Ş.G.(82) sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eve gelen yakınları kapının açılmaması üzerine komşu evin duvarından atlayarak içeriye girdi. Olay yerine çağrılan 112 Acil ambulansı ile Ş.G. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ökkeş Gürsever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ökkeş Gürsever'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı Ahmet Kural, Mahkeme Esprisiyle Takipçilerinin Tepkisiyle Karşılaştı

Son Dakika! İstanbul'da Doğal Gaz Çalışması Sırasında Göçük Meydana Geldi! Bir Kişi Hayatını Kaybetti CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 23:21:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Soba Zehirlenmesi: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]